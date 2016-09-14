السبت.. بدء عودة حجاج رحلات الحج السريع من جدة والمدينة المنورة

قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إنه من المقرر أن تبدأ مرحلة عودة الحجاج رسميا من جدة والمدينة المنورة اعتبارا من يوم السبت القادم 17 سبتمبر والتى من المخطط أن تنقل فيها الشركة 75 ألف راكبا إلى أرض الوطن بزيادة 5 آلاف راكبا تقريبا عن الإعداد الفعلية المنقولة فى مرحلة السفر.

وستبدأ الرحلات بنقل حجاج شركات السياحة يليها حجاج جمعيات التضامن الاجتماعى والقرعة ويسبق ذلك تسيير رحلات للشركة من جدة يومى الخميس والجمعة لنقل رحلات الحج السريع.

وأضاف مسلم نظرا لظروف التشغيل المكثف فى مدينة الحجاج بمطار جدة ومطار المدينة المنورة فأنه من المتوقع حدوث بعض التأخيرات التى تخرج عن إرادة الشركة وخاصه فى ظل كثافة تشغيل الرحلات من العديد من شركات الطيران حول العالم إلى الأراضى المقدسة فى موسم الحج.



> وتهيب الشركة بعملائها من ضيوف الرحمن اتباع إرشادات العودة لضمان إنسيابية الجسر الجوى والالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بـ8 ساعات فى مطار جدة و6 ساعات فى مطار المدينة المنورة.