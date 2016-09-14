حى غرب القاهرة يغلق 29 مطعما غير مرخصة بالزمالك

تمكنت أجهزة حى غرب القاهرة، من غلق 29 كافيه ومطعما فى منطقة الزمالك ضمن حملات الغلق، التى تهدف إلى القضاء على ظاهرة المقاهى والكافيهات المخالفة بنطاق الحى، والتى تدار بدون ترخيص وتقوم بافتراش اﻷرصفة.

وأكد اللواء يس عبد البارى، رئيس حى غرب القاهرة، أنه تم غلق الكافيهات والمطاعم بالعناوين الآتية " 18 ،32 ش شجرة الدر، 14 شارع المرعشلى، 2 ش طه حسين و13 ،35 ،33 ش أحمد حشمت و15 ج ش طه حسين ،6ج العادل ابوبكر ،15 ،17 ش إسماعيل محمد ،47 و 49 ش أبو الفدا، 4 ش الجزيرة الوسطى ويفتح على ش أبو الفدا ،47 ش محمد مظهر، 32 ش شجرة الدر، 3 ش طه حسين".

وأوضح عبدالبارى، فى تصريحات له، أن الحملات، مستمرة خلال سبتمبر الجارى للقضاء نهائيا على ظاهرة انتشار الكافيهات إلى تدار بدون ترخيص بنطاق الحى.