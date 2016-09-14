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روسيا: نبحث حل مشكلة تصدير القمح.. وقرار مصر لن يؤثر على صادراتنا

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روسيا: نبحث حل مشكلة تصدير القمح.. وقرار مصر لن يؤثر على صادراتنا روسيا: نبحث حل مشكلة تصدير القمح.. وقرار مصر لن يؤثر على صادراتنا

>(رويترز)

قالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مسئول فى وزارة الزراعة الروسية اليوم، الأربعاء، إن سياسة المتعلقة بإمدادات القمح لن تؤثر كثيرا على صادرات بلاده.

 

وأكد فلاديمير فوليك، رئيس إدارة تنظيم الأسواق الزراعية، أن الوزارة والهيئة المعنية بمراقبة الأمن الغذائى فى روسيا تبحثان حاليا عن سبل لحل المشكلة وأسواق أخرى للقمح الروسى.

 

وأشارت موسكو هذا الأسبوع إلى إنها تأمل فى عقد محادثات مع مصر أكبر مشتر للقمح الروسى بشأن عدم موافقة القاهرة على شحنات القمح الروسى منذ تشديد القواعد المتعلقة بفطر الأرجوت أواخر أغسطس الماضى.

 


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