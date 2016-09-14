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مرتضى يحدد شرطين ' متلازمين ' للحضور أمام الوداد.. والموعد النهائي لتسلم التذاكر

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مرتضى يحدد شرطين ' متلازمين ' للحضور أمام الوداد.. والموعد النهائي لتسلم التذاكر مرتضى يحدد شرطين ' متلازمين ' للحضور أمام الوداد.. والموعد النهائي لتسلم التذاكر

من جديد، شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على شرطين إلزاميين لحضور مباراة الفريق أمام الوداد البيضاوي.

الزمالك يواجه الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت القناة الرسمية لنادي الزمالك على "يوتيوب" تصريحات خاصة من مرتضى منصور أثناء تواجده في الأراضي لأداء فريضة الحاج.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لمركز الزمالك الإعلامي: "المباراة يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساء على ملعب برج العرب، والحضور 10 ألاف متفرج بالإضافة لـ 500 دعوة فقط حسبما اتفقنا مع وزارة الداخلية".

وأضاف "إذا امتلك أي شخص تذكرة فقط بدون كارنيه فلن يحضر اللقاء، وإذا امتلك الكارنيه دون التذكرة فلن يدخل أيضا، يجب أن يتسلم الكارنيه والتذكرة معا ليكون حاضرا في اللقاء".

مرتضى أتبع "سيكون هناك 7 منافذ لتسليم التذاكر والكارنيهات داخل نادي الزمالك، والدخول لغير الأعضاء سيكون من بوابتي الحامدية الشاذلية ومحمود بدر الدين بدءا من الساعة الـ 11 صباحا".

واسترتسل "هناك 5 أبواب على استاد أبو رجيلة، كل باب سيتواجد عليه موظفين لتسليم الكارنيهات لمن ملئوها أبجديا لتسهيل سير الأمور، أما الأعضاء فسيتسلموا الكارنيهات والتذاكر يوم الخميس أيضا في الثامنة مساء".

رئيس الزمالك أتم "تبين أن بعض أعضاء مجلس الإدارة هم من يسربون الجمهور للمدرجات، ولذلك فلن يدخل أي شخص للمدرج سوى من يملك تذكرة حتى لو كان أخ أو قريب عضو مجلس إدارة، أما من لا يملك تذكرة أو دعوة فلن يدخل الملعب أي كانت وظيفته".

ويلتقي الزمالك مع الوداد يوم الجمعة المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يخرج الفريق الأبيض لخوض لقاء الإياب في المغرب يوم 24 من الشهر الجاري.

لمشاهدة تصريحات مرتضى منصور كاملة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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