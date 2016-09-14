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نانسي عجرم تطير لبيروت وأبو هشيمة لأمريكا ويسرا تصل من دبي

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نانسي عجرم تطير لبيروت وأبو هشيمة لأمريكا ويسرا تصل من دبي نانسي عجرم تطير لبيروت وأبو هشيمة لأمريكا ويسرا تصل من دبي

يسرا ونانسي عجرم أرشيفية

مراسل «ONA»:

غادر مطار القاهرة الدولي كل من المطربة اللبنانية نانسي عجرم، الأربعاء، متجهة إلى بيروت، وأحمد أبو هشيمة رجل الأعمال متجها إلى  نيويورك الأمريكية، بينما عادت الفنانة يسرا من دبي بعد قضائيا اجازة عيد الاضحي .

صرحت مصادر بصالة الخدمة المميزة بالمطار، بمغادرة كل من المطربة اللبنانية نانسي عجرم متجهة الي بيروت علي طائرة الشرق الأوسط، كما غادر أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال متجها إلى نيويورك على طائرة “ للطيران”، كما وصلت الفنانة يسرا على الطائرة الاماراتية القادمة من دبي، وتم انهاء إجراءاتهم جميعا داخل صالة الخدمة المميزة .

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