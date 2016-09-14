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مصر للطيران تبدأ الخميس تسيير رحلات الحج السريع

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مصر للطيران تبدأ الخميس تسيير رحلات الحج السريع مصر للطيران تبدأ الخميس تسيير رحلات الحج السريع

القال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، انه من المقرر ان تبدأ مرحلة عودة الحجاج رسميا من جدة والمدينة المنورة اعتبارا من يوم السبت القادم 17 سبتمبر والتى من المخطط ان تنقل فيها الشركة 75 الف راكبا الي ارض الوطن بزيادة 5 الاف راكبا تقريبا عن الاعداد الفعلية المنقولة في مرحلة السفر .

هذا وستبدأ الرحلات بنقل حجاج شركات السياحة يليها حجاج جمعيات التضامن الاجتماعي والقرعة ويسبق ذلك تسيير رحلات للشركة من جدة يومي الخميس والجمعة لنقل رحلات الحج السريع.

واضاف مسلم،  نظرا لظروف التشغيل المكثف في مدينة الحجاج بمطار جدة ومطار المدينة المنورة فانه من المتوقع حدوث بعض التأخيرات التي تخرج عن ارادة الشركة وخاصه في ظل كثافة تشغيل الرحلات من العديد من شركات الطيران حول العالم الي الاراضي المقدسة في موسم الحج.

لذا تهيب الشركة بعملائها من ضيوف الرحمن اتباع ارشادات العودة لضمان انسايبية الجسر الجوي والالتزام بالمواعيد المدونة علي تذاكر السفر والحضور قبل موعد اقلاع الرحلة ب8 ساعات في مطار جدة و6 ساعات في مطار المدينة المنورة.

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