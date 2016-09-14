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وزير التموين: لن نستأجر صوامع لموسم القمح القادم

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وزير التموين: لن نستأجر صوامع لموسم القمح القادم وزير التموين: لن نستأجر صوامع لموسم القمح القادم

وزير محمد علي مصيلحي

أكد محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الموسم القادم لن يشهد استئجار لصوامع خاصة لتخزين القمح، نظرًا لأن أصبح لديها طاقة تخزينية تصل الى ٣ مليون طن حاليًا.

وأوضح مصيلحي، خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن الصوامع التى أنشأت بالتعاون مع الجانب الإماراتى ستدخل خدمة التخزين الموسم القادم، وأنها الآن فى التجارب النهائية للتشغيل بـ٢٥ صومعة بسعة ١.٥مليون طن، بالإضافة إلى شون بلومبرج بسعة ٢١٠ ألف طن، بجوار السعة التخزينية لصوامع مطاحن شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وصوامع الجهات الحكومية والتى تسطيع استيعاب الطاقة التخزينية كاملة.

وأضاف أن الوزارة لديها صوامع حديثة بعشرين محافظة الان، وجاي الاتفاق على إنشاء 10 صوامع افقية بالتعاون مع برنامج المبادلة الإيطالية بسعة ٢٠٠ ألف طن، بالاضافة إلى ١٤ صومعة تمويل سعودى بسعة ٤٢٠ الف طن.

جاءت تصريحات وزير التموين على هامش الزيارة التفقدية الذي قام بها اليوم الأربعاء للشركة القابضة للصوامع، والتقى خلالها قيادات الشركة للاطلاع على الوضع الحالى لخطط تطوير منظومة التخزين.

كما ناقش معهم الموقف الحالى للصوامع والشون التى تحت التحفظ من جانب النيابة وأماكن تواجدها ومدى العجز بها، والكميات المتحفظ عليها ومدى تأثيرها فى حركة الطحن

ومن جهة أخرى، أعلن وزير التموين، أنه بصدد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن الصوامع التى تمت معاينتها، وفحصها من جانب لجان شكلت لهذا الغرض للصرف منها لمطاحن القطاع العام تحت إشراف من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لتعزيز عمليات الطحن، وأرصدة القمح بتلك المطاحن.

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