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مواطنون يشتكون من انقطاع المياه بالعياط.. والشركة: بسبب تعطل كابل كهرباء

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مواطنون يشتكون من انقطاع المياه بالعياط.. والشركة: بسبب تعطل كابل كهرباء مواطنون يشتكون من انقطاع المياه بالعياط.. والشركة: بسبب تعطل كابل كهرباء

>كتبت رباب الجالي – آسر أحمد

أرسل عدد من قراء "اليوم السابع" لخدمة صحافة المواطن، شكاوى من انقطاع المياه فى مركز طامية التابع لمحافظة الفيوم.

 

وقال محمد جمعة مدير إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن سبب انقطاع مياه الشرب بمركز طاميه يرجع إلى عطل فنى بكابل الكهرباء المغذى للمحطة من العياط وجار إصلاحه.

 

وأضاف جمعة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن محطة طامية نفسها ليس بها أية أعطال وتعمل بكفاءة عالية ولكن حدث قطع فى كابل الكهرباء بالعياط وهذا الكابل هو المغذى للمحطة ومن المتوقع أن تنتهى عمليات الإصلاح به خلال وقت قليل وتعود المياه إلى كافة قرى المركز اليوم.

 

   


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