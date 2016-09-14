القبض على هارب من المؤبد ومسجلين خطر بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالإسكندرية

تمكن النقيب محمد بهنسي الضابط بإدارة البحث الجنائى وحدة الأكمنة والمزارات السياحية، المعين خدمة بكمين أبيس بالإسكندرية من ضبط "ع. م" 18 سنة عاطل، مقيم مركز كفر الزيات محافظة الغربية، المحكوم عليه فى القضية جنايات مركز كفر الزيات بأمن الغربية "مخدرات" بالسجن المؤبد.

وتمكن النقيب حسين عواد الضابط بإدارة البحث الجنائى وحدة الأكمنة والمزارات السياحية، المعين خدمة بكمين الرسوم، من ضبط "ح .م" 40 سنة عامل، مقيم 6 أكتوبر محافظة الجيزة، المحكوم عليه فى عدد "20" حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "شيك – خيانة أمانة - سرقة تيار" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده غيابياً بالحبس لمدة 25 سنة، وجارى التنفيذ عليه.

كما ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، القبض على مسجلين خطر هاربين من أحكام قضائية وبحوزتهم أسلحة نارية و كمية من مخدر الحشيش.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط " ج. ا" 20 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12م وعدد 3 طلقات عيار 7.62×39، ومبلغ 1300 جنيه، وأقر بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع، وملكيته للمبلغ المالى.

وتمكن النقيب عمر خالد شكرى الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين دور العرض السينمائى الكائنة دائرة قسم شرطة العطارين، من ضبط "ج. ا" 56 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة كرموز، المسجل شقى خطر فئة أ "نشل - نشاط مستمر" السابق اتهامه في عدد 27 قضية "نشل – مخدرات – سرقات متنوعة"، ومدرج من الإنتربول الدولى المحكوم عليه فى القضية جنح قسم أول مدينة نصر بأمن القاهرة "سرقة" حضورى بالحبس لمدة 6 أشهر، وجارى التنفيذ عليه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة، من ضبط كل من "ا.م" 44 سنة عاطل، و"ى. ح" 24 سنة عاطل، و"م. ح" 30 سنة عاطل، مقيمون بدائرة القسم، وبحوزتهم "54" قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 60 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ 1790 جنيها، وهاتف محمول، وسلاح أبيض، أثناء استقلالهم سيارة بدون لوحات معدنية - ميكروباص صغير الحجم، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.