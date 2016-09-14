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انتخاب السلوفيني تشيفرين رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

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0,,19549602_4,00.jpgانتخب السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيسا جديدا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمدة عامين ونصف، وهي الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الفرنسي الموقوف ميشال بلاتيني. وحقق تشيفيرين فوزا ساحقا أمام منافسه الهولندي ميكايل فان براغ.
> انتخب ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد السلوفيني لكرة القدم رئيسا جديدا للاتحاد الأوروبي للعبة الشعبية خلال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد القاري التي انعقدت في أثينا اليوم الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2016) بعد تفوقه بفارق كبير على منافسه.

وتفوق تشيفرين (48 عاما) على منافسه الوحيد مايكل فان براغ بعد حصوله على 42 صوتا مقابل 13 صوتا لمنافسه الهولندي.

وسيتولى تشيفرين رئاسة الاتحاد الأوروبي للعبة خلفا للفرنسي ميشيل بلاتيني الذي استقال في مايو/ أيار الماضي بعد إيقافه لمدة أربعة أعوام بسبب مخالفة ميثاق ولوائح القيم. وتشيفرين ليس عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ولم يكن معروفا كثيرا خارج بلاده حتى إعلانه نيته الترشح للمنصب الشاغر في يونيو/ حزيران الماضي.

وقبل التصويت قال تشيفرين لأعضاء الاتحاد "أنا رجل لا أجيد الاستعراض. وشخص متواضع ولا أعرف الوعود غير الواقعية." ويبلغ عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 55 عضوا ولكل منهم صوت واحد.

ح.ز / ع.ج (أ.ف.ب / رويترز)
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