أخبار عاجلة

الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر -
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» -
صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه -
ضبط سائق حافلة مدرسية بأسوان لتعاطيه المخدرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إنريكي: ليلة رائعة جديدة في برشلونة.. اللاعبون نفذوا التعليمات بدقة

Google+ Print
إنريكي: ليلة رائعة جديدة في برشلونة.. اللاعبون نفذوا التعليمات بدقة إنريكي: ليلة رائعة جديدة في برشلونة.. اللاعبون نفذوا التعليمات بدقة

(إفي): وصف لويس إنريكي مدرب برشلونة بـ"الليلة الرائعة" الفوز العريض الذي حققه فريقه على سيلتيك جلاسكو الأسكتلندي، مشيدا بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبوه على جميع النواحي.

وأبرز إنريكي خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة أن لاعبوه قدموا أداء سلسا للغاية كان من الصعب للغاية على الفريق الأسكتلندي معه أن يجاري البرسا في أولى جولات المجموعة الثالثة من دوري الأبطال الأوروبي.

وأكد المدرب "نفذ اللاعبون أمورا كثيرة على نحو جيد. الدليل هو الأهداف، السلاسة، الفاعلية، والحيوية. كانوا رائعين في الضغط كذلك ولم يتراجع مستواهم. كانت ليلة رائعة شهدت رقما قياسيا من الأهداف بالنسبة للفريق في مواجهة أوروبية".

كما أثنى إنريكي على عدد من لاعبيه سواء من المخضرمين مثل ليونيل ميسي وأندريس إنييستا أو الصفقات الجديدة مثل أومتيتي وأندريه جوميش.

ويتصدر برشلونة المجموعة الثالثة بثلاث نقاط بفضل السباعية النظيفة التي سجلها لاعبوه اليوم، بينما تم تأجيل مباراة مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ حتى غدا الأربعاء بسبب الأمطار، فيما احتل سيلتيك المركز الأخير بلا نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع