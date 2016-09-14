إنريكي: ليلة رائعة جديدة في برشلونة.. اللاعبون نفذوا التعليمات بدقة

(إفي): وصف لويس إنريكي مدرب برشلونة بـ"الليلة الرائعة" الفوز العريض الذي حققه فريقه على سيلتيك جلاسكو الأسكتلندي، مشيدا بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبوه على جميع النواحي.

وأبرز إنريكي خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة أن لاعبوه قدموا أداء سلسا للغاية كان من الصعب للغاية على الفريق الأسكتلندي معه أن يجاري البرسا في أولى جولات المجموعة الثالثة من دوري الأبطال الأوروبي.

وأكد المدرب "نفذ اللاعبون أمورا كثيرة على نحو جيد. الدليل هو الأهداف، السلاسة، الفاعلية، والحيوية. كانوا رائعين في الضغط كذلك ولم يتراجع مستواهم. كانت ليلة رائعة شهدت رقما قياسيا من الأهداف بالنسبة للفريق في مواجهة أوروبية".

كما أثنى إنريكي على عدد من لاعبيه سواء من المخضرمين مثل ليونيل ميسي وأندريس إنييستا أو الصفقات الجديدة مثل أومتيتي وأندريه جوميش.

ويتصدر برشلونة المجموعة الثالثة بثلاث نقاط بفضل السباعية النظيفة التي سجلها لاعبوه اليوم، بينما تم تأجيل مباراة مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ حتى غدا الأربعاء بسبب الأمطار، فيما احتل سيلتيك المركز الأخير بلا نقاط.