وكيل نيمار يكشف تفاصيل عرض سان جيرمان الكبير

(إفي): كشف وكيل أعمال النجم البرازيلي نيمار أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرض على مهاجم برشلونة الإسباني عقدا براتب 40 مليون يورو صافي سنويا مقابل الانضمام لصفوفه.

وقال واجنير ريبيرو في تصريحات لقناة (إسبن برازيل) ونقلتها وسائل إعلام إسبانية الأربعاء، إن مالك البي إس جي، القطري ناصر الخليفي، اجتمع بنيمار ووالده هذا الصيف في إيبيزا، للتفاوض بخصوص انتقاله للفريق الفرنسي.

وصرح "تحدثنا لمدة ساعتين ونيمار كان متشوقا، ناصر أكد له أنه لن تكون له أي مشكلات مع الضرائب في باريس سان جيرمان وأنه سيكون اللاعب رقم 1 في الفريق، وهو الوضع غير السائد حاليا في برشلونة".

وأضاف أن مالك البي إس جي حاول إغراء نيمار بأي طريقة، عارضا عليه طائرة نفاثة خاصة عندما يريد الانتقال إلى البرازيل للعب مباريات مع "السيليساو"، إضافة لمنحه نسبة من أرباح سلسلة فنادق تحت الإنشاء وكانت ستحمل اسم نيمار حال التعاقد معه.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع ثان في ساو باولو، تعهدت فيه إدارة النادي بطل فرنسا بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع البرسا، والبالغة 190 مليون يورو، حال موافقته على اللعب للبي إس جي، إضافة لراتب قياسي يصل إلى 40 مليون يورو صافي لخمسة مواسم.

وقال ريبيرو "قلت لنيمار إن العرض خيالي، وإنه سيصبح اللاعب الأعلى راتبا في العالم وإنه لن يكون هناك أي لاعب آخر في العالم يتقاضى أعلى منه".

وأردف أن نيمار (24 عاما) "اهتم بالعرض" قبل أن يرفضه في النهاية ويفضل البقاء في برشلونة، مشيرا "إذا كان نيمار قد بقي فلأنه رغب في الاستمرار بصفوف برشلونة، هو سعيد في النادي وفي المدينة. كنت أرغب في انتقاله إلى باريس سان جيرمان ولكن والده على العكس، كان يقنعه بالبقاء".

وكان نيمار قد انضم لصفوف البلاوجرانا في عام 2013 قادما من سانتوس البرازيلي بعقد يمتد لخمس سنوات، قبل أن يمدد له النادي الكتالوني عقده هذا الصيف لخمسة مواسم أخرى لينتهي في 2021 مع رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 250 مليون يورو، براتب سنوي يصل إلى 15 مليون سنويا.