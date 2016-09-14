الاتحاد الأوروبي ينتخب أليكساندر سيفيرين رئيسا خلفا لبلاتيني

(إفي): انتخب السلوفيني، أليكسندر سيفيرين، اليوم الأربعاء رئيسا جديدا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بحصوله على 42 صوتا مقابل 13 للهولندي مايكل فان براج منافسه الوحيد، وذلك من أول جلسة تصويت بالجمعية العمومية الاستثنائية لليويفا في أثينا.

وأصبح سيفيرين، المحامي ورئيس الاتحاد السلوفيني لكرة القدم منذ 2011، سابع رئيس لليويفا، ليخلف الفرنسي ميشيل بلاتيني، الذي قاد المؤسسة منذ 2007 قبل أن يتم إيقافه أربعة أعوام من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لخرق اللائحة الأخلاقية.

وقال سيفيرين في أول مداخلة له عقب معرفته بنتيجة التصويت "أشكركم على دعمكم الرائع، إنه شرف عظيم ومسؤولية كبيرة وأمر يعني الكثير لي. بلدي الجميلة سلوفينيا وأسرتي يشعران بالفخر. آمل أن تفتخروا بي أيضا في يوم من الأيام".

وكان السلوفيني البالغ من العمر 49 عاما قد اجتاز بفارق واسع عدد الأصوات التي كان يحتاجها للفوز بالمنصب من الجولة الأولى (28 صوتا)، والتي شارك فيها الاتحادات الـ55 المكونة لليويفا، حيث لم تكن هناك أي امتناعات عن التصويت أو أصوات ملغية.

وستستمر فترة رئاسة سيفيرين لليويفا حتى الجمعية العمودية القادمة التي ستعقد عام 2019 حيث أن المدة لن تكون أربعة أعوام كما هو معهود، بل سيكمل ما تبقى من فترة رئاسة بلاتيني للاتحاد، والتي كانت قد بدأت في 24 مارس 2015 عندما اختير للمرة الثالثة كرئيس.