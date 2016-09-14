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مصرع 3 أشخاص واصابة 6 آخرين أثناء قيامهم بنزح خزان صرف بالمنوفية

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مصرع 3 أشخاص واصابة 6 آخرين أثناء قيامهم بنزح خزان صرف بالمنوفية مصرع 3 أشخاص واصابة 6 آخرين أثناء قيامهم بنزح خزان صرف بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحي

 

لقي ٣ أشخاص بقرية شنواى مصرعهم وأصيب 6 آخرين بحالات اختناق خلال قيامهم بنزح خزان صرف تم نقلهم الي المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء  خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية  تلقى إخطاراً من المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز شرطة أشمون بتلقى إشارة من مستشفى أشمون بإستقبالها كل من  كارم م أ ا – 25 عاما  عامل ،خالد ي ا – 45 عاما عامل  شقيقه عبد السميع ي ا –  40 عاما عامل " جثث هامدة " و عادل ي ا – 35 عاما عامل ،ياسين ا ي ع – 19 عاما عامل مصابان ( إرتجاع وتورم بالأحبال الصوتية وضيق بالتنفس ) بالإنتقال والفحص وسؤال الرابع والخامس قررا أن المتوفيين كانوا يقومون بنزح خزان الصرف الصحى الخاص بمنزلهم فحدث لهم إختناق نتيجة الغازات السامة وتوفوا على إثر ذلك  وحال محاولتهما إنقاذهم حدثت إصابتهما ونفيا الشبهة الجنائية .

وفى وقت وقت تلقى مستشفى خاص بأشمون إخطارا بإستقبالها كل من ، محمد ي ع ا  33 عاما عامل ،محمود ع ح  45 عاما  ، خالد ع ن ع – 38 عاما حاسب  مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم الجميع مقيمين قرية شنواى – دائرة المركز بالإنتقال والفحص وسؤالهم قرروا بأنه تناهى لسمعهم أصوات إستغاثه من بعض الأهالى وحال محاولتهم إنقاذ المتوفين من خزان الصرف الصحى حدثت إصابتهم تحرر عن الواقعة المحضر رقم 11616 إدارى مركز أشمون لسنة 2016م كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة  .

 


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