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البرلمان العربى يستنكر إقرار الكونجرس الأمريكى قانون " رعاة الإرهاب"

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البرلمان العربى يستنكر إقرار الكونجرس الأمريكى قانون " رعاة الإرهاب" البرلمان العربى يستنكر إقرار الكونجرس الأمريكى قانون " رعاة الإرهاب"

>(أ ش أ )

استنكر رئيس البرلمان العربى أحمد الجروان إقرار الكونجرس الأمريكى، ما يعرف بقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، معتبرا أن هذا القانون يتعارض مع مبدأ السيادة التى تتمتع بها الدول وفقا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الجروان - في بيان له اليوم "الأربعاء"- أن القانون يعتبر سابقة خطيرة في مبادئ وأسس العلاقات بين الدول وذلك بتطبيق قانون داخل دولة يحق له التدخل بشؤون دول ذات سيادة، وهو ما تستنكره ليس فقط الشعوب العربية، بل كافة شعوب العالم.

وحذر من أن تطبيق هذا القانون سيؤدي لمزيد من التوترات بين الدول ويقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية،معربا عن أمله في أن توقف الأمريكية مثل هذا القرار حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقا للمصلحة الدولية.

ودعا "الجروان" الدول العربية وجامعة الدول العربية في ظل هذه الأوضاع إلى المزيد من التكاتف والتعاضد للتصدي لمثل هذه الأجندات التي تحاول زيادة التوترات فى المنطقة.


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