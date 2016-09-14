أخبار عاجلة

الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر -
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» -
صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه -
ضبط سائق حافلة مدرسية بأسوان لتعاطيه المخدرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على 4 مسجلين خطر سرقوا متعلقات طبيب تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

Google+ Print
القبض على 4 مسجلين خطر سرقوا متعلقات طبيب تحت تهديد السلاح بالإسكندرية القبض على 4 مسجلين خطر سرقوا متعلقات طبيب تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

استوقف 4 مسجلين خطر، طبيب بالمستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية أثناء عودته من عمله، وتم تهديده بالسلاح الأبيض، وسرقة مبلغ مالى كان بحوزته وهاتفه المحمول.

 

تلقى مأمور قسم شرطة العطارين، بلاغاً من "ح .ه" 29 سنة طبيب بالمستشفي الرئيسى الجامعى مقيم دائرة قسم أول المنتزه، بقيام 4 أشخاص بإعتراضه وسرقة مبلغ 1500 جنيه وهاتفه المحمول أثناء عودته من عمله.

 

وتمكن الضابط عمرر أبو عرب و ضباط وحدة مباحث القسم، من تحديد المتهمين مرتكبى الواقعة وهم: "م. ا" 27 سنة عاطل مقيم دائرة قسم باب شرقى بحوزته سلاح أبيض "كتر" المطلوب فى عدد 5 أحكام "إتلاف – سلاح" منهم القضية جنح ثان المنتزه "سلاح" غيابياً بالحبس لمدة 3 أشهر، وشقيقه "ا. ا" 23 سنة عاطل مقيم ذات العنوان، المطلوب فى القضية جنح ثان المنتزه "إتلاف" غيابياً بالحبس لمدة 6 أشهر، و"ع .م" 23 سنة عاطل مقيم دائرة قسم باب شرقى، و"ا. ح" 22 سنة عاطل مقيم دائرة قسم باب شرقى.

 

تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات الخاصة بالمجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة العطارين، وجارى العرض على النيابة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365