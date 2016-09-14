القبض على 4 مسجلين خطر سرقوا متعلقات طبيب تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

استوقف 4 مسجلين خطر، طبيب بالمستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية أثناء عودته من عمله، وتم تهديده بالسلاح الأبيض، وسرقة مبلغ مالى كان بحوزته وهاتفه المحمول.

تلقى مأمور قسم شرطة العطارين، بلاغاً من "ح .ه" 29 سنة طبيب بالمستشفي الرئيسى الجامعى مقيم دائرة قسم أول المنتزه، بقيام 4 أشخاص بإعتراضه وسرقة مبلغ 1500 جنيه وهاتفه المحمول أثناء عودته من عمله.

وتمكن الضابط عمرر أبو عرب و ضباط وحدة مباحث القسم، من تحديد المتهمين مرتكبى الواقعة وهم: "م. ا" 27 سنة عاطل مقيم دائرة قسم باب شرقى بحوزته سلاح أبيض "كتر" المطلوب فى عدد 5 أحكام "إتلاف – سلاح" منهم القضية جنح ثان المنتزه "سلاح" غيابياً بالحبس لمدة 3 أشهر، وشقيقه "ا. ا" 23 سنة عاطل مقيم ذات العنوان، المطلوب فى القضية جنح ثان المنتزه "إتلاف" غيابياً بالحبس لمدة 6 أشهر، و"ع .م" 23 سنة عاطل مقيم دائرة قسم باب شرقى، و"ا. ح" 22 سنة عاطل مقيم دائرة قسم باب شرقى.

تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات الخاصة بالمجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة العطارين، وجارى العرض على النيابة.