أزمة انقطاع المياه تضرب شمال سيناء للأسبوع الثانى

ضربت محافظة شمال سيناء أزمة انقطاع المياه، واشتكى الأهالى من تواصلها للأسبوع الثانى داخل مدينة العريش، وتوقف وصول المياه للمنازل من محطات الضخ فى مدينة الشيخ زويد وقرى بئر العبد.

وقال الأهالى إن أحياء وسط مدينة العريش وأطرافها بلا مياه، وأنهم يحصلون عليها بملء الجراكن من خزان العريش الرئيسى، وشرائها من باعة المياه المفلترة بخمسة جنيهات للجركن الواحد، وبدورهم أجمع أهالى الشيخ زويد على أن محطات الضخ لا تعمل ومتوقفة بدون أسباب، وهو ما تسبب فى أزمة مياه فى منازلهم، وأكد أهالى بقرى شرق مدينة بئر العبد أن المياه لا تصلهم عبر الشبكات.

وبدوره فاجأ اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء محطة المياه بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بزيارة للوقوف على سبب المشكلة، وأعلن المحافظ فى بيان رسمى له أن السبب الرئيسى فى انقطاع المياه عن المحافظة وجود تسريب مياه بالخط الرئيسى "1000 مم" داخل المحطة، ما أدى إلى توقف طلمبة من الطلمبات الثلاث خوفًا من انفجار الخط الرئيسى، والذى أدى إلى نقص كمية المياه الواصلة لمدينة العريش.

أضاف المحافظ، أن المحافظة تبذل جودًا كبيرة حاليًا بالتنسيق مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة إصلاح العطل.

وأشار المحافظ إلى ضخ المياه حاليًا بمختلف الأحياء والتجمعات، بجانب توفير سيارات تنك لنقل المياه فى المناطق التى يصعب ضخ المياه إليها فى الوقت الحالى.. مؤكدًا زيادة عدد سيارات نقل المياه للمواطنين، وذلك بإضافة 3 عربات جديدة لتغطية احتياجات المواطنين.