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وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس و 328 راكب يغادرون ميناء نويبع

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وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس و 328 راكب يغادرون ميناء نويبع وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس و 328 راكب يغادرون ميناء نويبع

>السويس - سيد نون

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لإستقبال السفينة مصرجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وقال ملاك في بيان له اليوم الأربعاء ، ان ميناء نويبع يشهد استقبال العبارة سينا و على متنها 154 راكب و 5 براد و 15 تريلا و 6 سيارة و 2 باص جيت بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا و على متنها 6 براد و 6 تريلا و 5 سيارة فيما غادرت العبارة سينا و على متنها 328 راكب و 28 براد و 5 تريلا و 77 سيارة و 2 باص جيت و 260 طرد سمك .

على جانب اخر شهد ميناء الغردقة سفر و وصول العبارة لابسبس و على متنها 70 راكب من مختلف الجنسيات على الخط الملاحى الداخلى الغردقة / شرم الشيخ .


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