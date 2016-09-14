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جاستن ترودو في المسجد صباح الأضحى... وبالعربية "عيد مبارك"

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الأربعاء 14-09-2016 13:48

في خطوة لافتة، قام رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو Justin Trudeau ، بزيارة مسجد تابع لجمعية إسلامية في العاصمة أوتاوا، أول أيام العيد مهنّئاً مسلمي كندا والعالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقد ألقى ترودو خطاباً في المناسبة بدأه بـ"السلام عليكم" وختمه بـ"شكراً"، وهنأ من خلاله المسلمين.
وبعد ريارته، نشر خاص لرئيس الوزراء قال فيه باللغة العربية: "عيد مبارك"، وذكر أن عيد الأضحى فرصة للتسامح والاحتفال بين أفراد العائلة والأصدقاء، مبيناً أن أهمية العيد تنعكس في إظهار الرحمة للمحتاجين.
وأكَّد قائلاً: "نحن الكنديين نتذكر مثل هذه المناسبات والقيم التي تجمعنا معاً”، مشيراً إلى أن الأعياد تتيح لهم الفرصة للتعرُّف على تلك القيم.

 

 

 

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