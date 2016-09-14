جيني إسبر: وقعت في الحب بسرعة وهذا الأمر يجعلني أندم

تستوقف «سيدتي» أسبوعياً في زاوية «لقاء إكسبرس» نجماً أو نجمة بأسئلة تتّسم بالسرعة تقابلها إجابات سريعة منه (منها)، نتعرّف من خلالها وبوقت وجيز على طريقة تفكيره (تفكيرها) في العديد من الأمور الحياتية. وفي هذا العدد، نكتشف الوجه الآخر للنجمة السورية جيني إسبر التي تأخذنا بتصريحاتها السريعة في رحلة إلى داخلها لنتعرّف إلى شخصيتها ونظرتها إلى الحياة:

1 ما هي الأمور التي تحبين إنجازها بسرعة فائقة؟

الأمور المتعلقة بالأوراق القانونية، وتلك المتعلقة بالدولة، إن كان دفع فواتير أو أموراً تترتب عليّ وأعمل على إنجازها بسرعة.

2 ما هو أسرع طريق للوصول إلى الشهرة؟

الاجتهاد طبعاً.

3 هل تتأنين في اتخاذ القرارات المصيرية، أم تتسرعين وتندمين بعدها؟

سابقاً، كنت أتسرع بأخذ القرارات المصيرية، والتسرع يجعلني والآخرين نندم فيما بعد، وأي شخص في أول حياته، يتعرض لمطبات، ولكن الآن أصبحت أتأنى كثيراً باتخاذ أي قرار مهم ومصيري.

4 ما هو العمل الفني الذي حققت على إثره نجاحاً سريعاً؟

مسلسل «صبايا»، حقق لي نجاحاً كبيراً وواسعاً على مستوى الوطن العربي.

5 هل تؤمنين بالنجومية السريعة التي يحققها الفنانون؟

أنا أعتبر النجاح السريع شهاباً يمكن أن يحرق صاحبه بعد فترة. النجاح يجب أن يكون نجاحاً طويل الأمد نتيجة اجتهاد وصبر وسنين من التعب والعمل.

6 هل أنت سريعة الغضب والانفعال؟

مطلقاً، أنا إنسانة هادئة وأحاول دائماً أن أتمالك نفسي أثناء الغضب، ولكن من المؤكد أنه ببعض الأحيان ونتيجة الضغط، لا بد من الانفعال، ولكن بالمجمل أنا إنسانة هادئة.

7 ما هي أسرع طريقة برأيك للحصول على الثروة؟

لو كنت أعرف، لقمت بها، ولكن صدقاً لا أعرف.

8 ما هو أسرع طريق للوصول إلى قلب المرأة؟

الكرم، أن يكون الرجل كريماً بأخلاقه، بحنانه، كريماً بكل شيء، لأن الكرم أهم ميزة ليصل الرجل لقلب المرأة بسرعة.

9 هل تنفقين بسرعة ما تجنينه من مال، أم تتأنين في الصرف؟

أنا شخص عقلاني، أصرف بطريقة عقلانية، وبنفس الوقت أحب أن أتمتع، ولدي إيمان بأن المال وسيلة لتحقيق ذلك وليس غاية.

10 هل أنت ممن يقودون السيارة بسرعة فائقة؟

لا، لا أحب السرعة.

11 كيف تختصرين مفهوم الصداقة بعبارات سريعة؟

الصداقة تختصر بكلمة الوفاء.

12 هل سبق أن وقعت في الحب بسرعة؟

أكيد. طبعاً.

13 هل تنظرين إلى المرآة بسرعة، أم يأخذ هذا الأمر منك وقتاً محدداً؟

إذا كان لديّ مناسبة نعم، ولكن في أغلب الأحيان، لا يكون لديّ وقت للوقوف الطويل.

14 كلمة سريعة... لمن توجهينها؟

أوجهها للمشاهدين الذين تابعوا أعمالي لهذا العام ولأصدقائي، أحب أن أقول لهم شكراً، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم بالأشياء التي قدمتها لهم.

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