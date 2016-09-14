اليوم.. الحجاج المتعجلون ينتهون من رمى الجمرات

انتهى الحجاج المتعجلون اليوم الأربعاء، من رمى الجمرات بمشعر منى ليتوجهوا إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة لطواف الإفاضة والوداع، ليتحللوا "التحلل الأكبر" ويكتمل بذلك مناسك الحج.

ويبدأ ضيوف الرحمن إجراءات مغادرة مكة المكرمة والعودة إلى بلادهم مباشرة للذين زاروا المدينة المنورة فى الموسم الأول، والمشاركون فى الحج السريع.

كما يتوجه معظم الحجيج عقب انتهاء نسك الحج، لزيارة المسجد النبوى وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ليبدأ الموسم الثانى لزيارة الحجاج المصريين للمدينة المنورة.