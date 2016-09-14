شكرى يتجه غدا لنيويورك للإعداد لمشاركة السيسي بأعمال عمومية الأمم المتحدة

يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية صباح غدا الخميس، إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيترأس السيسي وفد مصر فى الاجتماعات.

وأكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على ما تكتسبه مشاركة مصر فى أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة من أهمية خاصة، على ضوء كثرة الموضوعات والاجتماعات المرتبطة بمنطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الدورة، والدور الهام الذى تضطلع به مصر نظرا لعضويتها الحالية فى كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى، بالإضافة ما ستتناوله الاجتماعات من مناقشات حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المسرحين الدولى والإقليمى، فضلا عن التحديات الأمنية، وعلى رأسها تمدد وانتشار ظاهرة الإرهاب واحتدام الصراعات والنزاعات وانتشار أسلحة الدمار الشامل وقضايا الهجرة واللاجئين وتأثيراتها على السلم والأمن الدوليين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن مصر ستشارك فى عدد من الاجتماعات والفعاليات الهامة على هامش أعمال الجمعية العامة وبمجلس الأمن، سواء على مستوى القمة أو على مستوى وزراء الخارجية، حيث تأتى على رأس هذه الاجتماعات قمة مجلس الأمن حول سوريا المقرر عقدها يوم 21 سبتمبر، والاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضية الهجرة واللاجئين، والاجتماع التنسيقى للجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ التى ستنعقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما ستترأس مصر قمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى يوم 22 سبتمبر، والتى ستتركز على متابعة الأوضاع فى جنوب السودان وبحث سبل تنفيذ اتفاق التسوية السياسية هناك.

وأضاف أبوزيد بأن وزير الخارجية سوف يشارك يوم 22 سبتمبر فى الاجتماع الوزارى المقرر عقده حول ليبيا بمشاركة عدد محدود من الدول من بينها مصر، والذى يستهدف دفع الجهود لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين لضمان تنفيذ اتفاق الصخيرات وتعزيز جهود الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما يترأس شكرى وفد مصر فى عدد من الاجتماعات الوزارية التنسيقية، أهمها اجتماع وزراء الخارجية العرب والاجتماع الوزارى السنوى لدول منظمة التعاون الإسلامى والاجتماع التنسيقى لوزراء خارجية الدول الأفريقية أعضاء مجلس الأمن واجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77.

وسوف يشارك وزير الخارجية أيضا فى الاجتماعات رفيعة المستوى المعنية بتناول الأزمة الإنسانية فى العراق، والأوضاع فى مالى والصومال وحوض بحيرة تشاد، فضلا عن الاجتماع الوزارى لمجلس الأمن حول الإرهاب وأمن الملاحة الجوية، والاجتماع الوزارى لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول المناخ والطاقة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سوف يجرى فور وصوله لنيويورك اتصالات مكثفة للإعداد للقاءات الثنائية للسيسي مع نظرائه من القادة والرؤساء وقيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كما يعقد لقاءات مع عدد كبير من وزراء الخارجية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وتبادل الرؤى حول التعامل مع التحديات الراهنة على المسرح الدولى وتنسيق المواقف بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.