مطار شرم الشيخ استقبل اليوم 3824 سائحا على متن 39 رحلة دولية ومحلية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الأربعاء، 39 رحلة دولية على متنها 3824 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والأجانب وغادر مطار شرم الشيخ 3762 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

أكد العميد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء إن نسبة الإشغالات شرم الشيخ 39% والمحافظة 29% مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 20 رحلة دولية طيران على متنها 2088 سائحا من مختلف الجنسيات و19 رحلة داخلية على متنها 1736سائحا مصريا بإجمالى 3824 سائحا، وغادر مطار شرم الشيخ 41 رحلة على متنها 3762 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.