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"التنظيم والإدارة": إجراء مسابقتى تعيين سنويا بعد إقرار الخدمة المدنية

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"التنظيم والإدارة": إجراء مسابقتى تعيين سنويا بعد إقرار الخدمة المدنية "التنظيم والإدارة": إجراء مسابقتى تعيين سنويا بعد إقرار الخدمة المدنية

>كتبت آية دعبس

قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، سيتم الإعلان عن إجراء مسابقات للتعيين مرتين سنويا، خلال شهرى يناير ويوليو من كل عام، على أن يتم عقد أول مسابقة بعد 4 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح جميل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حوالى 200 ألف موظف يتم إحالتهم للمعاش سنويا، وستلتزم الدولة بأن يكون عدد المعينين الجُدد أقل منه، للوصول إلى نسبة موظف لكل 40 مواطنا فى 2030، لعلاج الترهل الإدارى الذى يمتص ميزانية الدولة ويؤخر تقديم الخدمات.

وأكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن التعيينات ستكون بطرق ليست عشوائية، وحسب الحاجة، مؤكدا أن حصول الخريج على شهادة عليا أو ماجستير ودكتوراه لن يكون وحده معيارا لتولى الوظائف العامة، إلا أن الاهتمام سيكون بالأكفأ.


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