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موقع واللا: مساعدات أمريكا الجديدة لإسرائيل تشمل قنابل عنقودية

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موقع واللا: مساعدات أمريكا الجديدة لإسرائيل تشمل قنابل عنقودية موقع واللا: مساعدات أمريكا الجديدة لإسرائيل تشمل قنابل عنقودية

>كتب: هاشم الفخرانى

كشف موقع "واللا" الإسرائيلى النقاب عن تفاصيل جديدة حول الاتفاق العسكرى الذى سيبرم اليوم بين تل أبيب وواشنطن، والذى من خلاله ستحصل إسرائيل على 38 مليار دولار على عشر سنوات تبدأ فى عام 2019.

 

وقال الموقع العبرى إن من ضمن الاتفاق ستحصل إسرائيل على أسلحة جديدة لا تمتلكها دول أخرى فى العالم تتمثل فى حصول الجيش الإسرائيلى على طائرات من نوع " k- 46" التى تستخدم فى تزويد المقاتلات جوا، وكذلك قنابل عنقودية تستخدم لتدمير مخازن الأسلحة تحت الأرض ورادارات متطورة لم يتم الكشف عن نوعها حتى الآن.

 

وأكد الموقع أن إسرائيل ستحصل كذلك بموجب المساعدات على مقاتلات من نوع " إف- 35 " التى لا تمتلكها أى دولة أخرى، وكذلك مقاتلات من نوع "v- 22".

 

وأشار الموقع إلى أن مسيرة الحصول على هذه المساعدات بدأت فى عام 2007، عندما كان ايهود بارك وزيرا للدفاع. 

 

 

 


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