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رئيس البعثة الرسمية للحج: تماثل جميع الحالات المرضية بين الحجاج للشفاء

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رئيس البعثة الرسمية للحج: تماثل جميع الحالات المرضية بين الحجاج للشفاء رئيس البعثة الرسمية للحج: تماثل جميع الحالات المرضية بين الحجاج للشفاء

>مكة المكرمة ــ ميرفت رشاد

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس البعثة الرسمية للحج، عن تماثل جميع الحالات المرضية بين الحجاج للشفاء، موضحا خروج 17 حالة من العناية المركزة بالمستشفيات من إجمالى 19 حالة، مشيرا إلى أن جميع الحجاج المرضى أدوا مناسك الحج بعد  توفير عربات إسعاف مجهزة خلال تواجدهم بالمشاعر المقدسة " عرفات – منى".

 

وأشاد "العربى" بدور البعثة الطبية فى رعاية الحجيج وتقديم كافة الخدمات الطبية على أكمل وجه هذا العام، معلنا عن تردد 57 ألف حاج على العيادات الطبية التى تواجدت بمكة المكرمة والمدينة المنورة منذ بداية موسم الحج.

 

ومن جانبه قال الدكتور على حجازى ، رئيس البعثة الطبية المصرية، إن عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بلغ 30 حاجا، لافتا إلى عدم تسجيل أى حالة بأمراض معدية أو وبائية، مشيرا إلى أن البعثة الطبية وفرت للحجاج المصرين 11 طن أدوية، وأن البعثة مستمرة فى تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن حتى يوم 30 سبتمبر الجارى.    

 


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مصر 365

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