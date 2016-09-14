6 نصائح للتخلص من "الكيلوجرامات الزيادة" بعد أكلات العيد الدسمة

تعد أيام الأعياد إجازة لأغلب الأفراد من الحياة الصحية، حيث تكثر عزائم الأهل والأصدقاء فتكون مقاومة الأكلات الدسمة والحلويات من الأمور الصعبة، لنفاجئ بعد العيد بعدد غير مقبول من الكيلو جرامات الزائدة عن الحد المسموح به، وللتخلص من هذه الزيادة وكسب وزن مثالى وجسم رشيق، يقدم أخصائى التغذية "محمود العفيفى " 6 خطوات بسيطة نتائجها كبيرة :

1- بعد العيد، على الأفراد تناول الفاكهة الطازجة والكثير من الماء على مدار يوم كامل لتخليص الجسم من سموم اللحوم ورفع نسبة الحرق فى الجسم.

2- تجنب تناول النشويات والسكريات بعد الساعة السادسة مساء.

3- تناول 6 وجبات على مدار اليوم حتى يجبر الجسم على حرق الدهون طوال الوقت، فيستخدم المخزون من الدهون.

4- الامتناع عن تناول المشروبات الغازية والمحلاة، والاعتماد على تناول الماء وعصير الليمون الممزوج بأوراق النعناع.

5- الحرص على أن تكون الوجبة الرئيسة من البروتين والخضراوات للشعور بالشبع وعدم الجوع السريع.

6- وجبة العشاء يجب أن تكون أحد الاختيارات التالية "زبادى خالى الدسم، قطعة جبن قريش، شريحة من الجبن خالى الدسم" وتكون قبل النوم بوقت كافٍ.