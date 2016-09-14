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تباين مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى

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تباين مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى تباين مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى

صورة أرشيفية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، أولى جلسات الأسبوع – حيث دعمت مشتريات المحليون والأجانب أسهم الأفراد فيما ضغطت مبيعات العرب على المؤشر الرئيسي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 0.11 % ليسجل 8179.26 نقطة.

وزاد فقد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.07 % مسجلا 1371.26 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.24 % ليبلغ مستوى 8167 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.08 % ليبلغ مستوى 357.55 نقطة.

كانت البورصة المصرية في عطلة رسمية لمدة 3 أيام بمناسبة وقفة وعيد الأضحى المبارك، وذلك اعتبارا من الأحد 11 سبتمبر وحتى الثلاثاء 13 سبتمبر 2016 .

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