تباين مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، أولى جلسات الأسبوع – حيث دعمت مشتريات المحليون والأجانب أسهم الأفراد فيما ضغطت مبيعات العرب على المؤشر الرئيسي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 0.11 % ليسجل 8179.26 نقطة.

وزاد فقد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.07 % مسجلا 1371.26 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.24 % ليبلغ مستوى 8167 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.08 % ليبلغ مستوى 357.55 نقطة.

كانت البورصة المصرية في عطلة رسمية لمدة 3 أيام بمناسبة وقفة وعيد الأضحى المبارك، وذلك اعتبارا من الأحد 11 سبتمبر وحتى الثلاثاء 13 سبتمبر 2016 .