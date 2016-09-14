أخبار عاجلة

الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر -
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» -
صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه -
ضبط سائق حافلة مدرسية بأسوان لتعاطيه المخدرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدافع أتليتكو: نقاط المباراة خطوة هامة في مشوارنا للقب

Google+ Print
مدافع أتليتكو: نقاط المباراة خطوة هامة في مشوارنا للقب مدافع أتليتكو: نقاط المباراة خطوة هامة في مشوارنا للقب

(إفي): وصف البرازيلي فيليبي لويز مدافع أتلتيكو مدريد النقاط الثلاث التي حصدها فريقه بعد الفوز على بي إس في أيندهوفن الهولندي في أولى مباريات المجموعة الرابعة من دوري الأبطال الأوروبي بـ"المهمة للغاية" نظرا لأن "المجموعة صعبة جدا".

وقال لويز "كان لقاء معقدا على هذا الملعب. قدم الفريق مباراة كبيرة بخطوط متقاربة. نعلم أننا قادرين على الفوز في أي ملعب. أظهرنا اليوم أيضا أننا نعرف كيف نلعب بدون كرة ومنذ الهدف شعرنا أننا أفضل باللعب على الهجمات المرتدة"، وذلك عقب المواجهة بين الفريقين التي استضافها ملعب فيليبس، وفي تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي المدريدي.

كان أتلتيكو قد فاز بهدف للاشيء على منافسه الهولندي، ليحصد ثلاث نقاط يحتل بها وصافة المجموعة خلف بايرن ميونخ المتصدر وله ثلاث نقاط أيضا لكن فارق الأهداف منح الصدارة للفريق الألماني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع