مدافع أتليتكو: نقاط المباراة خطوة هامة في مشوارنا للقب

(إفي): وصف البرازيلي فيليبي لويز مدافع أتلتيكو مدريد النقاط الثلاث التي حصدها فريقه بعد الفوز على بي إس في أيندهوفن الهولندي في أولى مباريات المجموعة الرابعة من دوري الأبطال الأوروبي بـ"المهمة للغاية" نظرا لأن "المجموعة صعبة جدا".

وقال لويز "كان لقاء معقدا على هذا الملعب. قدم الفريق مباراة كبيرة بخطوط متقاربة. نعلم أننا قادرين على الفوز في أي ملعب. أظهرنا اليوم أيضا أننا نعرف كيف نلعب بدون كرة ومنذ الهدف شعرنا أننا أفضل باللعب على الهجمات المرتدة"، وذلك عقب المواجهة بين الفريقين التي استضافها ملعب فيليبس، وفي تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي المدريدي.

كان أتلتيكو قد فاز بهدف للاشيء على منافسه الهولندي، ليحصد ثلاث نقاط يحتل بها وصافة المجموعة خلف بايرن ميونخ المتصدر وله ثلاث نقاط أيضا لكن فارق الأهداف منح الصدارة للفريق الألماني.