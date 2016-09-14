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قلق أردنى بعد مشروع قانون يجيز لعائلات ضحايا 11 سبتمبر مقاضاة السعودية

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قلق أردنى بعد مشروع قانون يجيز لعائلات ضحايا 11 سبتمبر مقاضاة السعودية قلق أردنى بعد مشروع قانون يجيز لعائلات ضحايا 11 سبتمبر مقاضاة السعودية

> عمان (أ ف ب)

أعربت الأردنية الأربعاء عن قلقها لتبعات مشروع القانون الذى أقره الكونجرس الأمريكى والذى يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل ومطالبتها بتعويضات.

وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) أن "حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أعربت عن قلقها لتبعات قانون العدالة ضد رعاة الارهاب الذى أقره الكونغرس الأمريكى مؤخرا، لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولى فى مكافحة الارهاب فى هذه المرحلة التى تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك".

ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن "هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة".وأضاف أن "حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأمل في أن يعيد الكونغرس الأمريكى النظر في هذا القانون".

وأكد البيت الابيض الاثنين ان الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض "فيتو" ضد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي أقره الكونغرس والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصا من 19 نفذوا الاعتداءات.

ولكن حتى فى حال استخدام أوباما الفيتو، فهذا لا يعنى تلقائيا أن القانون لن يرى النور، إذ يمكن للكونجرس أن يتخطى الفيتو الرئاسى ويصدر القانون إذا أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعدا فى ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين.وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي الاثنين عن "بالغ قلقها" من القانون. 


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