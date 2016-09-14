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بالفيديو.. ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 30 حالة

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بالفيديو.. ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 30 حالة بالفيديو.. ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 30 حالة

الحجاج المصريين (أرشيفية)

أكد الدكتور على حجازى رئيس البعثة الطبية للحج، ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 30 حالة، مشيرًا إلى أن أعمارهم ما بين 57 سنة إلى 86 سنة، ومعظهم ما بين 65 سنة إلى 83 سنة.

وأوضح حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح أون”، المذاع على فضائية “أون تى فى”، أن حالات الوفيات جميعها سببها أمراض عادية وليست وبائية، ونتيجة الإجهاد والمشقة.

 وأشار رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أن معدل الوفيات بين الحجاج المصريين خلال الـ20 عامًا الماضية كان 70 حاجًا سنويًا، لافتا إلى أن معدل الوفيات انخفض كثيرًا.

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أونا

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