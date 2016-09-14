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«السراج» يدعو جميع أطراف النزاع في بليبيا لاجتماع عاجل لتأمين البترول

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«السراج» يدعو جميع أطراف النزاع في بليبيا لاجتماع عاجل لتأمين البترول «السراج» يدعو جميع أطراف النزاع في بليبيا لاجتماع عاجل لتأمين البترول

فايز السراج

دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج، الأربعاء، جميع الأطراف المعنية بالأزمات في هذا البلد إلى الاجتماع لمناقشة آلية لإنهاء الصراع، وذلك غداة سيطرة قوات مناهضة لحكومته على أكبر موانئ تصدير النفط.

وقال السراج، في بيان على صفحة مكتبه الإعلامي على موقع فيس بوك: “أدعو جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية، والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة، وإنهاء الصراع”.

واعتبر السراج، أن ليبيا تمر “بمرحلة مفصلية” في تاريخها، مشددًا على أنه لن يقبل بأن “أقود طرفا ليبيا أو أدير حربا ضد طرف ليبي أخر”، في إشارة إلى إمكانية وقوع مواجهات بين قوات حكومته والقوات التي سيطرت على موانئ التصدير.

كانت قوات الموازية في ليبيا بقيادة الفريق أول خليفة حفتر استكملت الثلاثاء سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطي التي تضم أكبر موانئ التصدير في إطار هجوم بداته الأحد وتمكنت خلاله من طرد قوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق من المنطقة.

وتحظى هذه العملية العسكرية بدعم الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا، والتي تتخذ من مدينة البيضاء في الشرق مقرًا، وكذلك من البرلمان الذي يتخذ من مدينة طبرق في الشرق أيضا مقرًا.

أ ف ب

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