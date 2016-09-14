ارتفاع عدد حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 29 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 29 حالة؛ حيث توفيت مساء اليوم سيدة تبلغ من العمر 63 عاما.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان المتحدث الإعلامى للبعثة الطبية للحج الدكتور خالد مجاهد، أن السيدة التى توفيت مساء اليوم كانت من حجاج السياحة، مشيرا إلى متابعة البعثة الطبية للصحة العامة للحجاج المصريين.

وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور مجاهد أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل مع رئيس البعثة الطبية للحج الدكتور أشرف العربى، للوقوف على حالة المصريين واحتياجاتهم ومتابعة أمورهم أثناء تأدية مناسك الحج بالأراضى المقدسة.

أ ش أ