الانتهاء من تفويج حجاج القرعة المتعجلين.. وعودة أول فوج الإثنين

أنهى حجاج بيت الله الحرام رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق للحجاج المتعجلين، بحناجر لم تكف عن التهليل، وألسنة لم تكف عن ذكر الله، آداء الركن الخامس من أركان الاسلام،

فيما يغادر أول أفواج الحجاج الأراضي المقدسة في اتجاهه للقاهرة الاثنين 19 سبتمبر.

وأكد اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية اليوم الأربعاء، أن بعثة القرعة بدأت فى الساعات الأولى من صباح اليوم فى تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى الى فنادقهم بمكة المكرمة، عقب انتهائهم من رمى الجمرات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تفويج معظم حجاج القرعة، وجارى تفويج النسبة الباقية من الحجاج على مدار اليوم.

وأعلن اللواء ماهر، مغادرة أول فوج للأراضى المقدسة فى اتجاهه الى أرض الوطن بمشيئة الله يوم 19 سبتمبر الجارى من مكة المكرمة، بينما سيغادر أول فوج المدينة المنورة فى 23 سبتمبر الجارى، مشيرا الى أن آخر أفواج الحجاج ستغادر الأراضى المقدسة فى 28 سبتمبر الجارى.

وأضاف أنه خصص عددا من ضباط وأفراد بعثة القرعة; لاستقبال الحجاج على مدار الـ24 ساعة، سواء بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وإنهاء إجراءات سفرهم سريعا بعد التأكد من شحن حقائبهم.

وأكد اختفاء ظاهرة افتراش حجاج القرعة لطرقات مشعر منى هذا العام بشكل كامل، مشيرا الى أن الموقع المتميز لمخيمات القرعة بمشعر منى، واقترابها من جسر الجمرات، بالإضافة الى مضاعفة الخدمات المصاحبة للمخيمات، وزيادة أعداد دورات المياه المتنقلة، وأحواض الوضوء، ساهم بشكل كبير فى عدم ابتعاد الحجاج عن مخيماتهم، وبالتالى عدم الحاجة الى الافتراش.

أ ش أ