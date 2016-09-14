كوريا الشمالية: استفزازات أمريكا المتهورة تدفع إلى الانفجار

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قالت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تدفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى “نقطة الانفجار”، وذلك على خلفية إرسال واشنطن قاذفتي قنابل استراتيجيتين أسرع من الصوت من طراز “بي – 1بي” من قاعدة أندرسون الجوية في جزيرة جوام الأمريكية إلى شبه الجزيرة الكورية أمس الثلاثاء ردا على أحدث تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية.

وقالت بيونج يانج، في بيان صادر عنها اليوم: “تسعى هذه الاستفزازات المتهورة للغاية من دعاة الحرب الإمبريالية الأمريكية إلى دفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى مرحلة الانفجار ساعة تلو الأخرى”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية.

وأضافت: “الجيش الشعبي الكوري يمتلك جميع الوسائل المضادة لصد أي عدوان أو استفزاز في ضربة واحدة، وهو يراقب عن كثب التحركات العسكرية المتهورة للإمبريالية الأمريكية”.

وحلقت القاذفتان أمس في سماء قاعدة وسان الجوية في إقليم كيونج كي في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال فينسينت بروكس: “ما تم إظهاره هو مجرد مثال واحد على المدى الكامل للقدرات العسكرية لهذا التحالف القوي من أجل توفير وتعزيز الردع الممتد”.

وأضاف: “ما تزال قوات التحالف العسكري مستعدة للوفاء بالتزامات الدفاع المتبادل ضد تهديدات الأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة”.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونج كيم، إن واشنطن تعمل مع الدول الأخرى لفرض مزيد من العقوبات بحق بيونج يانج ، وإنه سوف تكون هناك عواقب وخيمة لـ”الاستفزازات” الكورية الشمالية .