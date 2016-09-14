أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14 - 9 - 2016

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال مستهل تعاملات الأربعاء استقرارها، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 467 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 531 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 400 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 311 جنيهًا ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 3736 جنيهًا، والأوقية 1320 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار "21" إلى 527 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، ووصل عيار "24" إلى 591 جنيهًا، في حين وصل عيار "18" نحو 460 جنيهًا.

وتوقع متعاملون في السوق المحلي، ارتقاع أسعار الذهب في مصر بعد عيد الأضحي المبارك، ليصل عيار "21"، إلى 475 جنيهًا.

شبكةعيونالإخبارية

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