سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأربعاء 14 – 9 - 2016

واصل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، خلال مستهل تعاملات الأربعاء، مسجلًا 12.65 جنيه الشراء، و12.85 جنيه للبيع.

وأكد مصرفيون أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب، بفارق من 5 قروش إلى 10 قروش.

وقال متعاملون، إن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، سجل 12.50 جنيه في محافظة الجيزة، ووصل السعر في محافظة الإسكندرية إلى 12.80 جنيهًا، بينما سجل 12.40 جنيهًا في المنصورة، وفي المحلة الكبري سجل 12.63 جنيه، ومحافظة الشرقية وصل إلى 12.60 جنيه.

بينما بلغ السعر الرسمي للدولار اليوم في البنوك المصرية، 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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