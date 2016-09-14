أخبار اليمن.. القوات الحكومية تحبط عملية تسلل للمليشيات الحوثية غربى تعز

أحبطت قوات الجيش اليمنى والمقاومة المؤيدة له فى تعز، عملية تسلل فاشلة قامت بها عناصر من مليشيات الحوثيين وصالح فى منطقة الضباب غربى مدينة تعز.

وأوضح المركز الاعلامى للمجلس العسكرى بتعز، قطاع الضباب أن مجموعة من عناصر مليشيات الحوثيين عددهم 16 ارتدوا ملابس نسائية ووصلوا أمس فى أتوبيس إلى مناطق تواجد القوات الحكومية فى منطقة الجبالى جنوب جبل هان غرب تعز ودخلوا أحد المنازل ولكن القوات اكتشفت حقيقتهم وتعاملت معهد وقتلت 13 منهم وأسرت الثلاثة الباقين.

وقال العقيد منصور الحسانى المتحدث باسم المركز الاعلامى للمجلس العسكرى أن الجهات المعنية تقوم بالتحقيق فى ملابسات العملية لمعرفة كيف تسلل هؤلاء الى هذه المنطقة، يذكر أن القوات الحكومية استطاعت مؤخرا فك الحصار جزئيا عن مدينة تعز من الناحية الغربية.

ومن ناحية أخرى ذكر المجلس العسكرى ان 17 من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح قتلوا وجرح العشرات فى الاشتباكات التى وقعت أمس بين الجانبين وفى قصف طائرات دول التحالف العربى لمواقعهم فيما قتل 4 من القوات الحكومية وجرح 9 كما لقى مدنى مصرعه بسبب القصف العشوائى الذى تقوم به المليشيات على الأحياء السكنية.