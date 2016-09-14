وسم #زيارتنا_لأبطالنا يحقق 17 مليون مشاهدة

حقق وسم #زيارتنا_لأبطالنا 17 مليون مشاهدة حول العالم عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، محتلاً المركز الثاني في ترند الإمارات، حيث ثمن المغردون جهود القوات المسلحة المرابطة في ميادين الحق والواجب.

ودون مغرد: «برهنت دولة الإمارات أنها تمتلك جيشاً من أقوى الجيوش في العالم، كل ذلك تحقق من قبل قيادتنا الرشيدة وجنودنا الأبطال»، وقال مدون: «زيارتنا لأبطالنا جعلتنا نعرف أن كلمة التضحيات قليلة في وصف أبناء زايد المرابطين مع أشقائهم في درع الجزيرة».

وكتب مغرد: «لم ولن تنثني عزيمة جنودنا البواسل عن تحقيق هدفهم السامي الذي تركوا أهلهم ووطنهم من أجله، فرجالنا هممٌ فوق السحاب»، ودون أحد المغردين: «جهود دولة الإمارات في الخارج لنشر السلام وتقديم المساعدات الإنسانية، أكبر مما يمكن وصفه على الورق»، وأضاف: «أبطال الإمارات في الخارج يعملون في أصعب الأماكن وأحلك الظروف لمد يد العون لأشقائنا في مختلف الأماكن.. إنهم أبناء زايد الخير».

وقال مغرد: «هم جنود الإمارات البواسل الأبطال، هم جنود ربتهم سواعد العز والفخر، وأفعالهم تسبق أقوالهم»، وغرد آخر: «جنودنا البواسل في قلوب قادتنا قبل أعينهم وتنظيم الزيارة لرفع معنوياتهم ومشاركتهم العيد ونقل رسالة التقدير لهم مثال لذلك #زيارتنا_لأبطالنا».

وغرد مواطن: «ما يقدمه جنود الإمارات الأوفياء في ميادين العزة مفخرة ما فوقها مفخرة يقدمون أرواحهم فداء أرض العروبة»، وأضاف: «بأمثالكم تعلو الأمم وتُبنى الأمجاد، نقشتم بتضحياتكم وبطولاتكم مجداً وعزاً نفخر به اليوم، وسيفخر به أبناؤنا غداً»، ودون آخر: «رأيت في زيارتنا لأبطالنا رجالاً عاهدوا الله على الحفاظ على أمن البحرين وشعبها الغالي حفظ الله جميع بلاد المسلمين».