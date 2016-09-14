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ضبط 895 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بباب الشعرية

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ضبط 895 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بباب الشعرية ضبط 895 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل محل بباب الشعرية

>كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة ، من ضبط محل غير مرخص، يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بمنطقة باب الشعرية  و حرر محضر بالواقعة

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "مستحضرات تجميل وعطور " والخالية من أي مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل  وبحوزته 895 عبوة  مستحضرات تجميل مغشوشة ، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات


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