طقس اليوم معتدل شمالاً مائل للحرارة بالوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأربعاء، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب وجنوب البلاد وسيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



> وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف المتر، والرياح السطحية فى البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

> الإسكندرية 25 32

> مطروح 22 29

> بورسعيد 24 30

> دمياط 24 31

> بلطيم 24 32

> الإسماعيلية 23 34

> السويس 24 35

> العريش 21 32

> نخل 17 33

> طابا 19 34

> الطور 27 32

> مرسى علم 28 37

> الغردقة 27 37

> شرم الشيخ 28 36

> رفح 20 32

> كاترين 18 33

> سيوة 23 36

> المنيا 23 36

> الفيوم 23 35

> رأس سدر 25 34

> أبوسمبل 25 39

> وسط الدلتا 23 34

> أسيوط 23 37

> سوهاج 25 38

> الأقصر 26 39

> أسوان 26 40

> شلاتين 26 38

> حلايب 28 36

> الوادى الجديد 26 39

> قنا 26 39

> نويبع 27 34

> السلوم 21 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 41

> المدينة 30 43

> الرياض 27 39

> المنامة 30 35

> أبوظبى 31 41

> الدوحة 29 37

> الكويت 26 42

> دمشق 16 33

> بيروت 24 30

> عمان 18 30

> القدس 18 28

> غزة 23 30

> بغداد 20 42

> مسقط 26 31

> صنعاء 15 29

> الخرطوم 29 42

> طرابلس 24 38

> تونس 23 31

> الجزائر 20 30

> الرباط 17 22

> نواكشوط 27 33

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 13 25

> إسطنبول 20 27

> إسلام آباد 24 33

> نيودلهى 26 34

> جاكرتا 25 30

> بكين 18 29

> كوالالمبور 25 33

> طوكيو 22 27

> أثينا 21 31

> روما 18 27

> باريس 20 31

> مدريد 10 19

> برلين 17 30

> لندن 18 30

> مونتريال 18 21

> موسكو 9 14

> نيويورك 22 32

> واشنطن 22 35