طائرات عراقية تلقى 7 ملايين منشور على نينوى تمهيدا لتحريرها من "داعش"

ألقت طائرات القوة الجوية العراقية، مساء أمس الثلاثاء، 7 ملايين منشور على 16 منطقة فى محافظة نينوى شمالى العراق تطالب المواطنين بالابتعاد عن مقرات وتجمعات ومخازن أسلحة تنظيم (داعش) الإرهابى ومناطق تواجد عناصره.

ودعت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة المواطنين العراقيين فى مناطق نينوى للاستعداد لانطلاق المرحلة الثالثة والحاسمة من عمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق، مشيرة إلى ما حققته القوات المسلحة من انتصارات كبيرة على داعش فى معارك التحرير وتكبيد التنظيم خسائر فادحه.

وأشارت إلى أنه تم إلقاء مليونى منشور على مدينة الموصل و٢٥٠ ألف منشور على كل بعشيقة وحمام العليل والشورة والمحلبية والحميدات والحمدانية وبرطله والنمرود والبعاج والقحطانية والحضر وتل عبطة وتلعفر والعياضية والقيروان.

يذكر أن المرحلة الثانية لتحرير نينوى انطلقت يوم السبت 18 يونيو بمشاركة قوات "مكافحة الارهاب" والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش وقوات تابعة قيادة عمليات صلاح الدين وعمليات تحرير ‏نينوى وحشد العشائر بإسناد من طيران العراق والتحالف الدولى بهدف تحرير قضاء الشرقاط بصلاح الدين وناحية القيارة جنوب ‏الموصل، وتمكنت من تحرير قاعدة "القيارة" الجوية التى تبعد 60 كم من مدينة الموصل يوم السبت 9 يوليو والعديد من القرى المحيطة بها.