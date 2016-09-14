"رياضة البرلمان": اشتراطات حازمة لعودة الجماهير للملاعب الموسم الجارى

أكد فوزى فتى أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ضرورة عودة الجمهور للملاعب مرة أخرى فى الدورى العام الذى سيبدأ خلال ساعات، وذلك من أجل عودة الروح للرياضة المصرية مرة أخرى.

وأشار فتى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أن عودة الجمهور للملاعب مرة أخرى تحتاج إلى قرار جرىء، ولابد من التنسيق بين كل من وزارتى الداخلية والشباب ورؤساء الأندية والروابط الرياضية، وفى الوقت نفسه تفعيل القانون بحزم حتى يكون رادعًا لمن تسول له نفسه أن يخرج عن السرب، ولنا فى إنجلترا خير مثال التى اتبعت عددًا من الطرق للقضاء على شغب الملاعب، ومن هذه الإجراءات تشديد عقوبة السجن إلى 20 عامًا للخارجين عن القانون، وكانت النتيجة أن هناك أكثر من 30 مليون مشجع يترددون على مباريات الدورى هناك فى الموسم الواحد، واختفى شغب الملاعب نهائيًا.

ونوه فوزى فتى، إلى أن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تقدمت بعدد من التوصيات إلى كل من وزارتى الداخلية والشباب والرياضة ورؤساء الأندية، ومنها ضرورة البت فى قرار عودة الجمهور للملاعب فى الدورى هذا الموسم، إلى جانب سرعة تنفيذ توصيات النيابة الخاصة بعودة الجمهور، ومنها تركيب الكاميرات والحواجز الحديدية فى المدرجات والعودة التدريجية، وننتظر الرد قبل بدء الموسم.