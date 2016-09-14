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8 عناصر غذائية تساعدك على علاج التوتر.. أبرزها اللبن والسبانخ

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8 عناصر غذائية تساعدك على علاج التوتر.. أبرزها اللبن والسبانخ 8 عناصر غذائية تساعدك على علاج التوتر.. أبرزها اللبن والسبانخ

>كتبت أمنية فايد

التوتر شعور طبيعى يصاب به الغالبية بسبب ضغوط ونمط الحياة الذى نعيشه، ويظن البعض أن التخلص من التوتر يحتاج للأدوية المهدئة، ولكن يمكن علاجه بالطرق الطبيعية.

 

وتقدم الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية، مجموعة من الأطعمة والمشروبات التى تقلل من توترك بدون أضرار صحية على الجسم.

 

وتقول: "الأدوية بشكل عام لها آثار جانبية يحاول الأطباء الجدد التخلى عنها قدر الإمكان، وفى حالات التوتر هناك بعض الوجبات والمشروبات التى يمكن أن تحل محل الأدوية المهدئة، وهى..

 

1.     التوت والبرتقال والأفوكادو..

تحسن الحالة المزاجية وتساعد فى التخلص من التوتر لأنها غنية بمضادات الأكسدة المعروف فاعليتها فى علاج التوتر، إلى جانب المعادن والفيتامينات المختلفة.

2.     الشاى الأخضر..

هو غنى بمضادات الأكسدة التى تحسن من الحالة المزاجية وتجنبك التوتر، فالشاى الأخضر له مفعول مهدئ للأعصاب.

3.     اللبن..

كوب اللبن الواحد يحتوى على كمية معقولة من الفيتامينات والمعادن والبروتين والكالسيوم ومضادات الأكسدة وجميع هذه العناصر تؤدى إلى انخفاض معدل التوتر بالجسم.

4.     السالمون..

للسالمون العديد من الفوائد الصحية وهو يعد أيضا مصدر هام للبروتين، كما أنه يحتوى على المكونات التى تؤثر على إفراز هرمون السيرتونين بالمخ وهو المسئول عن تهدئة التوتر والإحساس بالسعادة.

5.     الأرز البنى..

هو من الوجبات الصحية أكثر من الأرز الأبيض كما أنه يحتوى على نسبة عالية من فيتامين ب، فالجسم يصبح أقل عرضة للتوتر.

6.     السبانخ..

الخضروات مثل السبانخ غنية بفيتامين A و C و b الضرورية للصحة بشكل عام، كما أنها تحتوى على البوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم الذين يقومون بتقليل هرمونات التوتر بالجسم.

7.     اللوز..

يحتوى اللوز على الفيتامينات والزيوت الصحية والمعادن، فهى تعطى الجسم الطاقة وتقلل من هرمونات التوتر كما أنها تعمل على خفض ضغط الدم.

8.     الشيكولاتة السوداء..

أحد الأشياء التى تساعد فى التخلص من التوتر فتناول مكعب واحد من الشيكولاته السوداء يقلل من التوتر ويخفض هرمونات التوتر، كما أنها تعمل على محاربة الضغط العصبى والإرهاق.

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