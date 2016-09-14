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تحذير ..حصوات المرارة تسبب التهاب البنكرياس

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تحذير ..حصوات المرارة تسبب التهاب البنكرياس تحذير ..حصوات المرارة تسبب التهاب البنكرياس

>كتبت نهى طارق

التهاب البنكرياس الحاد هو التهاب يحدث فجأة ويسبب ألما فى منطقة البطن العلوية وغالبا ما يصل إلى الظهر .

ويحدث التهاب البنكرياس الحاد بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن الأسباب المباشرة التى تسبب التهاب البنكرياس هى التهاب أنسجته أو قنواته أما الأسباب غيرالمباشرة فتكون ناتجة عن الأمراض أو الظروف التي تظهر فى مكان آخر فى الجسم.

وتعد حصوات المرارة هى واحدة من الأسباب الرئيسية لالتهاب البنكرياس الحاد، ويمكن لحصى المرارة أن تتكلس فى القناة الصفراوية المشتركة وتسد قناة البنكرياس . وهذا يضعف من السوائل المتدفقة من وإلى البنكرياس ويسبب الضرر .

 

الأسباب المباشرة لالتهاب البنكرياس:

·        هجوم مفاجئ من الجهاز المناعى على البنكرياس

·        تلف البنكرياس أو المرارة من جراحة أو إصابة

·        الزائدة وتسمى الدهون الثلاثية فى الدم

 

الأسباب غير المباشرة

·        الكحوليات

·        التليف الكيسى، وهى حالة خطيرة تؤثر على الرئتين والكبد والبنكرياس

·        مرض كاواساكى، وهو المرض الذى يحدث عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات

·        العدوى الفيروسية مثل التهاب الغدة النكفية والالتهابات البكتيرية مثل الميكوبلازما

·        متلازمة راى، من مضاعفات الناجمة عن بعض الفيروسات التى يمكن أن تؤثر أيضا على الكبد

·        بعض الأدوية التى تحتوي على هرمون الاستروجين، والقشرية أو بعض المضادات الحيوية


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