التعليم:وصول نسبة طباعة الكتب لـ85% وتوقعات بانتهاء الكميات قبل بدء الدراسة

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن نسبة طباعة الكتب للعام الدراسى الجديد وصلت إلى 85%، موضحًا أنه من المتوقع الانتهاء من طباعة الأعداد المطلوبة عقب العودة من إجازة عيد الأضحى وقبل بدء الدراسة 24 من سبتمبر الجارى.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المطابع وردت إلى مخازن الوزارة 85% من الأعداد والمطلوبة، لافتًا إلى أن بعض المراحل والصفوف التعليمية تم البدء فى طباعة كتب ومناهج الفصل الدراسى الثانى، إضافة إلى انتهاء ما يقرب من 95% من كتب التعليم الفنى، مشيرًا إلى أن الوزارة تخاطب المديريات بصفة مستمرة بضرورة استلام كافة الكتب الموجودة داخل المخازن وتوزيعها على المدارس والطلاب.

الجدير بالذكر أن الوزارة تطبع سنويًا قرابة الـ300 مليون نسخة كتاب بإجمالى مليار جنيه، كما شهدت الفترة الماضية أزمة بسبب ارتفاع أسعار الدولار وتعرض أصحاب المطابع لخسائر، مما دفع بعضهم إلى الاعتذار عن استكمال الطباعة.