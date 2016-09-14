ليلة_الأبطال - مؤتمر إنريكي: شكرا لمن يعطينا دروسا في كرة القدم

عندما تمتلك ليونيل ميسي في فريقك فأنت محظوظ. محظوظ كمدرب وكفريق وكمشجع. إنه الساحر ليو.

برشلونة دهس سيلتك 7-0 في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل).

وسجل ميسي ثلاثية في انتصار برشلونة الساحق ضد سيلتك.

وتحدث لويس إنريكي عقب المباراة قائلا: "كانت ليلة رائعة. ليلة ستُسجل في تاريخ النادي".

وأضاف متحدثا عن ليو: "ميسي يعطينا دروسا في كرة القدم. إذا وضعته في أي مركز داخل الملعب سيكون الأفضل".

وواصل "ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وتطرق إنريكي للحديث عن الساحر الأخر، إندريس إنيستا. ليقول: "هو فريد من نوعه. من المستحيل أن تجد من هو في نفس مستواه".

وأتم "قدمنا عرضا رائعا. الجميع كان في مستواه".