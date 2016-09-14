أخبار عاجلة

كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر -
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» -
صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه -
ضبط سائق حافلة مدرسية بأسوان لتعاطيه المخدرات -
الأمن الوطني يضبط 29 أجنبيًّا في الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خوانفران يعادل رقم راؤول جارسيا كأكثر لاعبي أتلتيكو خوضا لدوري الأبطال

Google+ Print
خوانفران يعادل رقم راؤول جارسيا كأكثر لاعبي أتلتيكو خوضا لدوري الأبطال خوانفران يعادل رقم راؤول جارسيا كأكثر لاعبي أتلتيكو خوضا لدوري الأبطال

(إفي): تمكن خوانفران توريس مدافع أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء من معادلة رقم الإسباني راؤول جارسيا كأكثر لاعب يخوض مع الفريق المدريدي مباريات في دوري الأبطال الأوروبي على مدار تاريخ النادي، بـ35 مباراة بعد خوضه مواجهة بي إس في أيندهوفن لمدة 90 دقيقة.

وخلف توريس وجارسيا يأتي كل من كوكي ريسوركسيون بـ34 مباراة، وجابي فرنانديز بـ33 مباراة، والأوروجوائي دييجو جودين بـ32 مباراة، والفرنسي أنطوان جريزمان بـ23 مباراة، ولويس أراجونيس والبرازيليين جواو ميراندا وفيليبي لويس بـ21 مباراة، وأديلاردو رودريجيز بـ20 مباراة، وفقا لإحصاءات الأتلتي.

كان أتلتيكو قد فاز بهدف للاشيء على منافسه الهولندي، ليحصد ثلاث نقاط يحتل بها وصافة المجموعة خلف بايرن ميونخ المتصدر وله ثلاث نقاط أيضا لكن فارق الأهداف منح الصدارة للفريق الألماني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع