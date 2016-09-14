خوانفران يعادل رقم راؤول جارسيا كأكثر لاعبي أتلتيكو خوضا لدوري الأبطال

(إفي): تمكن خوانفران توريس مدافع أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء من معادلة رقم الإسباني راؤول جارسيا كأكثر لاعب يخوض مع الفريق المدريدي مباريات في دوري الأبطال الأوروبي على مدار تاريخ النادي، بـ35 مباراة بعد خوضه مواجهة بي إس في أيندهوفن لمدة 90 دقيقة.

وخلف توريس وجارسيا يأتي كل من كوكي ريسوركسيون بـ34 مباراة، وجابي فرنانديز بـ33 مباراة، والأوروجوائي دييجو جودين بـ32 مباراة، والفرنسي أنطوان جريزمان بـ23 مباراة، ولويس أراجونيس والبرازيليين جواو ميراندا وفيليبي لويس بـ21 مباراة، وأديلاردو رودريجيز بـ20 مباراة، وفقا لإحصاءات الأتلتي.

كان أتلتيكو قد فاز بهدف للاشيء على منافسه الهولندي، ليحصد ثلاث نقاط يحتل بها وصافة المجموعة خلف بايرن ميونخ المتصدر وله ثلاث نقاط أيضا لكن فارق الأهداف منح الصدارة للفريق الألماني.