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#ليلة_الأبطال - أنشيلوتي يوضح سبب خروج هوملز مبكرا أمام روستوف

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#ليلة_الأبطال - أنشيلوتي يوضح سبب خروج هوملز مبكرا أمام روستوف #ليلة_الأبطال - أنشيلوتي يوضح سبب خروج هوملز مبكرا أمام روستوف

هل الإصابة هي سبب خروج ماتس هوملز مع بداية الشوط الثاني أمام روستوف الروسي؟ سؤال يُجيب عنه كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن.

بايرن بدأ الدهس وفاز على روستوف بخماسية مقابل لاشيء في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من مجموعات دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

وشهدت المباراة خروج هوملز مع انطلاق الشوط الثاني. فهل هذا بسبب الإصابة؟

يُجيب أنشيلوتي: "لا. ليس بسبب الإصابة".

وأضاف خلال تصريحات عقب المباراة "لم أرغب في المجازفة. أردت لهوملز أن يحصل على الراحة ليس أكثر".

وماذا عن المباراة؟ يكمل أنشيلوتي حديثه قائلا: "سعيد للغاية بما حققنا في بداية المشوار".

وواصل "من الرائع أن نسجل العديد من الأهداف".

وتطرق كارلو للحديث عن جوشوا كيميش قائلا: "هو بحالة بدنية أكثر من رائعة".

وأتم "يلعب بشكل جيد للغاية وفي كامل تركيزه".

ولعب كيميش تحت قيادة أنشيلوتي في 5 مباريات ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفا.

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