ليلة_الأبطال - فينجر: أوسبينا رد على الجميع وجيرو أقسم لي إنه لم يفعل شيئا

تحدث آرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال عن دافيد أوسبينا حارس مرمى الفريق وما قدمه أمام باريس سان جيرمان.

أرسنال تعادل مع باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من المجموعة الأولى من دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقدم أوسبينا أداءً رائعا طوال أحداث المباراة وحمى مرمى أرسنال أمام فرص إديسون كافاني العديدة.

وقال فينجر: "أوسبينا أظهر للجميع اليوم مدى قدراته".

وأضاف عقب المباراة "من كان لديهم شك حول قدرات أوسبينا. لقد رد على الجميع اليوم".

وواصل "لقد أخبرت اللاعبين بين شوطي المباراة بمواصلة المحاولات على المرمى وأننا سنعود في اللقاء. وهذا ما حدث. نتيجة جيدة ألا نخسر هنا".

وتابع متحدثا عن حالة طرد أوليفير جيرو في نهاية المباراة،: "جيرو أقسم لي أنه لم يرتكب أي خطأ ولا يستحق الطرد".